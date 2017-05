Rabobank zet beveiligers in tegen plofkraken

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 06:31 uur | update: 06:36 uur

Enorme ravage na een plofkraak bij de Rabo in Mijdrecht afgelopen december. Foto: Petershotnews

PROVINCIE UTRECHT - Uit angst voor plofkraken huurt de Rabobank door heel Nederland 's nachts beveiligers in om de geldautomaten te bewaken. In onder meer de regio's Veenendaal en het Groene Hart zijn al beveiligers ingezet.



De beveiligers zijn nodig zijn om het groeiend aantal plofkraken een halt toe te roepen, schrijft het AD. Ze komen te staan bij pinautomaten bij appartementencomplexen, waar de criminelen met explosieven grote schade aan woningen kunnen veroorzaken.



"We zoeken naar definitieve oplossingen, maar zolang die er niet zijn kiezen we voor fysieke beveiliging of extra surveillance", zegt Margo van Wijgerden van de Rabobank.



De inzet van de beveiligers is volgens de bank duur. "Maar de veiligheid staat voorop." Andere banken als ABN AMRO en ING hebben tegen de krant gezegd geen extra maatregelen te nemen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht