Mountainbikers boos over pijlen in bos: "Stoom komt uit onze oren"

AMERONGEN - Mountainbikeclub MTB Utrechtse Heuvelrug is woest. In de bossen bij Amerongen zijn palen en bomen met gele pijlen beschilderd.



Ook hebben de schilders goudkleurige linten achtergelaten in het bos. "Stoom komt uit onze oren", schrijft de club op Facebook.



"Die palen betalen wij zelf. Ze kosten vijftien euro per stuk." MTB is hard op zoek naar de daders en wil graag met hen in gesprek. "Waarschijnlijk zijn het de resten van een leuk kinderfeest met spannende speurtocht. Wie weet meer?"



Het boze bericht op Facebook is inmiddels ruim 250 keer gedeeld.



