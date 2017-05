Voedselbank Amersfoort organiseert melkpoederproeverij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 08:42 uur | update: 08:44 uur

De voedselbank in Amersfoort. Foto: ANP

AMERSFOORT - Sinds kort mogen voedselbanken melkpoeder verstrekken. De voedselbank in Amersfoort is de eerste die dat gaat doen en daarom is woensdagochtend een heuse proeverij georganiseerd.



Het gaat niet om babymelk maar om gewone gedroogde melk, benadrukt Cieka Galenkamp van de voedselbank. "Deze melk wordt in Nederland bijna niet gebruikt."



Toch is er een bedrijf met locaties in Nijkerk en Voorthuizen dat veel melkpoeder exporteert naar het buitenland. Nu de poeder is goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat de voedselbank mensen er graag kennis mee maken.



SUCCES

"Ik verwacht dat dit een groot succes wordt", zegt Galenkamp. Met melkpoeder kunnen mensen bijvoorbeeld ook chocolademelk en pannenkoeken maken.



Ze organiseert de proeverij om consumenten bekender te maken met het product. "Als mensen een blik krijgen en ze kennen de inhoud ervan niet, dan gebruiken ze het niet."



De proeverij begint woensdagochtend om 10.00 uur in de voedselbank-locatie aan de Argonweg op bedrijventerrein De Isselt.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht