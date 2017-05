"Klok Domtoren kan af en toe even stilstaan"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 09:37 uur | update: 09:45 uur

Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek

UTRECHT - Utrechters zullen er rekening mee moeten houden dat de klok op de Domtoren zo nu en dan eens hapert. "Dit is een monumentaal uurwerk uit 1857, af en toe kan die even stilstaan."



Dat zegt Jaap van Engelenburg, beheerder van de Domtoren. Dinsdagochtend was zo'n moment dat de wijzers even bleven hangen.



"Het verbaasde ons wel, we weten nog niet waar het precies door kwam. We hebben een vermoeden dat het gewicht net even op het verkeerde moment opgehesen werd." Uiteindelijk was het een simpel werkje om de klok weer aan de gang te krijgen.



Maar in de toekomst kan het opnieuw gebeuren dat de klok kuren heeft. Dat zullen Utrechters gezien de leeftijd van het uurwerk moeten accepteren.



