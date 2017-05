Man doodgestoken in Hoograven, verdachte is gevlucht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 13:12 uur | update: 13:12 uur

UTRECHT - Op de Wijnesteinlaan in de Utrechtse wijk Hoograven is woensdagochtend een man neergestoken. De man overleefde de steekpartij niet, de dader is gevlucht.



Het slachtoffer werd gewond op straat aangetroffen. Een traumahelikopter landde in de straat om eerste hulp te verlenen, ook kwamen twee ambulances ter plaatse. De man is nog naar het ziekenhuis gebracht maar bezweek daar aan zijn verwondingen.



BURGERNET

Kort na het incident riep de politie via Burgernet mensen op om uit te kijken naar een verdachte. Het zou gaan om een lichtgetinte man met kort zwart haar. Hij draagt een zandkleurige blouse en een spijkerbroek.



In de omgeving is veel politie aanwezig. Agenten dragen kogelwerende vesten.



