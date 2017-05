Burgemeester Rhenen betreurt uitblijven pandaparkeerplaats

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 16:01 uur | update: 16:04 uur

RHENEN - Burgemeester Van der Pas van Rhenen is teleurgesteld dat de 'pandaparkeerplaats' bij Ouwehands Dierenpark niet doorgaat. Die had parkeerproblemen kunnen voorkomen door de toestroom van mensen die de Chinese panda's in de dierentuin willen zien, denkt Van der Pas.



"Ons college is uiteraard blij met de komst van de panda's; tegelijk vinden wij het een harde voorwaarde dat de beschikbaarheid van parkeerplekken gelijk opgaat met de aantallen bezoekers", zegt Van der Pas.



Er zou een parkeerplaats gebouwd worden bij het Nudepark, maar dat plan stuitte op veel verzet bij omwonenden. Buurgemeente Wageningen is daarom niet akkoord gegaan.



Burgemeester Van der Pas zegt dat een tijdelijke voorziening voor de korte termijn bijna rond is. "We gaan nu met spoed om tafel met Ouwehands Dierenpark om in de parkeerbehoefte te voorzien voor de lange termijn."



