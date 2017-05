Gestolen auto strandt na achtervolging in grasveld De Meern

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 08:47 uur | update: 11:48 uur

DE MEERN - Een autodief uit Den Haag heeft zich vannacht na een achtervolging met hoge snelheden vastgereden in een grasveld in De Meern. De man kon worden aangehouden.



Eind april werd de auto gestolen in Voorburg. Toen de autodief vannacht over de A12 reed, werd de wagen opgemerkt door het kentekenregistratiesysteem van de politie. Agenten hebben zich daarop op verschillende plekken opgesteld om de auto te onderscheppen.



Bij Woerden kwam de auto in het visier van agenten. Zij gaven de bestuurder een stopteken, maar dat werd genegeerd. In plaats daarvan scheurde de man er met een snelheid van meer dan 180 kilometer per uur vandoor. Bij De Meern ging de man van de snelweg en probeerde via binnendoor wegen te ontkomen.



Ook binnen de bebouwde kom reed de man met hoge snelheid. Uiteindelijk reed hij zich bij de Stoelenmakerslaan vast in een grasveld. Hij probeerde er nog rennend vandoor te gaan, maar kon snel ingehaald worden door agenten en is aangehouden. Volgens de politie was de man onder invloed van drugs. Hij is een bekende van de politie en werd eerder al veroordeeld voor verschillende zaken.



