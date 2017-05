OM eist tbs en celstraf voor seksueel misbruik dochter en buurmeisjes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 12:55 uur | update: 13:03 uur

AMERSFOORT - Tegen een 39-jarige man uit Amersfoort is vier jaar celstraf en tbs geŽist vanwege kindermisbruik. De man zou zijn eigen dochtertje en twee buurmeisjes seksueel misbruikt hebben.



Het misbruik kwam aan het licht toen de buurmeisjes hun moeder vertelden wat er was gebeurd. Dat was augustus vorig jaar. De moeders stapten naar de politie waarop de man direct werd aangehouden. Hij is een bekende van de politie en werd al eerder veroordeeld voor ontucht en kinderpornobezit.



Tijdens het onderzoek naar het misbruik van de buurmeisjes kwam ook het misbruik van de 6-jarige dochter van de man aan het licht. Volgens het Openbaar Ministerie had de man 'poseerfoto's' van de buurmeisjes. Van zijn eigen dochter had de man ook beelden van het seksuele misbruik.



Volgens het OM was de man nog onder behandeling op het moment dat hij zijn dochter misbruikte. Hij zou lijden aan pedofilie en verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Volgens het OM weigert de man openheid van zaken te geven en heeft hij weinig schuldbesef of zelfinzicht. Zo zei de man tijdens de zitting dat de buurmeisjes hem hebben uitgelokt.



Het OM wil dat de man langdurig en intensief behandeld wordt en eist daarom naast celstraf ook tbs met dwangverpleging tegen hem. De rechtbank bepaalt later welke straf de man opgelegd krijgt.



