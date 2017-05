FOTO: Dit is het mysterieuze object waardoor de A2 bij Nieuwegein dicht moest

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 13:22 uur | update: 16:40 uur

Foto: Ingezonden foto

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN - Er is een foto opgedoken van het mysterieuze pakket dat woensdagochtend voor grote chaos zorgde langs de A2 bij Nieuwegein/IJsselstein.



De foto is gestuurd aan RTV Utrecht. Te zien is dat het voorwerp erg lijkt op een echt explosief. "Waarschijnlijk was het object achtergelaten in het kader van een speurtocht", zegt de politie.



Getuigen bevestigen dat het voorwerp op de foto inderdaad de reden is van de A2-afsluiting.



ZEKERE VOOR ONZEKERE

Het voorwerp werd gevonden door grasmaaiers langs het Hooglandse Jaagpad. De politie nam het aanvankelijk erg serieus: de explosievenopruimingsdienst werd opgeroepen en daarna is besloten de A2 tussen Nieuwegein Zuid en IJsselstein in beide richtingen te sluiten.



Toen de snelweg ongeveer een uur dicht was, bleek het loos alarm te zijn. Wie het nep-explosief in het weiland heeft neergelegd is nog niet bekend. Mensen die meer informatie hebben kunnen mailen naar nieuws@rtvutrecht.nl.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht