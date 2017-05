Sieradendief meldt zich bij politie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 13:56 uur | update: 13:56 uur

Foto: RTV Utrecht

HARMELEN - Een 58-jarige man uit Harmelen heeft zich bij de politie gemeld na een uitzending van Opsporing Verzocht. Hij herkende zichzelf op bewakingsbeelden van een sieradendiefstal in het Zeeuwse Terneuzen.



De politie was al langere tijd naar de man op zoek vanwege de diefstal op 14 oktober. Dinsdagavond zond het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden uit van de roof. Te zien is hoe een klant de winkel binnenkomt. Na tien minuten stapt hij weer naar buiten zonder iets te kopen. Maar in de tussentijd heeft hij wel drie gouden sieraden meegenomen.



De 58-jarige verdachte meldde zich waarna hij werd aangehouden. Vervolgens is hij van Woerden naar het politiebureau in Middelburg overgebracht. Daar zal hij worden verhoord.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht