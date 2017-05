Burgemeester Stichtse Vecht ongeneeslijk ziek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 15:33 uur | update: 15:42 uur

Foto: Gemeente Stichtse Vecht

STICHTSE VECHT - Burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht is terminaal ziek. Hij heeft de inwoners van de gemeente daarvan in een open brief op de hoogte gesteld. Witteman heeft longkanker.



In de brief schrijft Witteman dat hij het liefst iedereen persoonlijk tekst en uitleg zou geven, maar dat de tijd daarvoor te kort schiet. "Het is moeilijk, maar samen met mijn gezin, familie en vrienden heb ik mij vast voorgenomen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. We gaan zoveel mogelijk genieten van de tijd die nog over is", schrijft Witteman.



De burgemeester gaat met de gemeenteraad en de het college bekijken hoe hij zich nog nuttig kan maken in Stichtse Vecht. Hij hoopt dat de inwoners hem net zo kritisch blijven benaderen als voorheen het geval was.



Marc Witteman (56) is sinds januari 2015 burgemeester van Stichtse Vecht. De open brief is te lezen op zijn persoonlijke website.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht