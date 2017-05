Plannen voor freerunbaan in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 15:46 uur | update: 15:47 uur

AMERSFOORT - Amersfoort krijgt mogelijk een freerunbaan. Buurtbewoners hebben een plan daarvoor ingediend bij de gemeente.



Freerunnen is rennen, klimmen en klauteren in de openbare ruimte. Daarbij spring je over muurtjes en maak je salto's op straat. Jonas Driessen uit Amersfoort wil graag bij een speelplaats aan de Lageweg een speciale freerunbaan maken.



"In mijn wijk is niet zo heel veel te doen voor met name de jongeren. Dat resulteert toch vaak in wat minder prettig gedrag", zegt Driessen. Hij hoopt dat de freerunbaan daar verandering in brengt. "Ik wil graag wat doen waardoor de jongeren straks zelfstandig kunnen trainen en training geven, zodat ze op een positieve manier worden uitgedaagd."



Driessen verwacht dat de freerunbaan tussen de 60.000 en 80.000 euro gaat kosten. Enkele geldschieters hebben zich al gemeld. Daarnaast is de gemeente gevraagd subsidie te geven.



