Nieuwe goudwindes uitgezet in gracht Veenendaal

Foto: RTV Utrecht

VEENENDAAL - "Als je ergens mee begint, moet je het ook afmaken." Met die woorden heeft Hans van Manen vanmiddag opnieuw ruim tweehonderd goudwindes uitgezet in de Brouwersgracht in Veenendaal.



Met behulp van enkele kinderen werden de nieuwe vissen losgelaten in de gracht. Ze vervangen de goudvissen die twee weken geleden uit de gracht gevist moesten worden.



Die goudvissen bleken illegaal. Van Manen had de vissen uitgezet in de gracht omdat het hem een leuk idee leek, maar natuurorganisaties maakten bezwaar. De vissen zouden niet thuishoren in open water en inheemse vissoorten bedreigen.



Van Manen moest al die goudvissen er daarom weer met de hand uitvissen. De circa tweehonderd goudwindes die tegelijk met de goudvissen waren uitgezet mochten wel blijven. En hebben er nu dus heel wat vriendjes bij.



Volgens Van Manen trekken de vissen flink wat bekijks. Vooral met mooi weer en in de weekenden komen er volgens Van Manen veel kinderen met hun ouders kijken en de vissen voeren.



De buurt is er blij mee. "Iedere plaats zet zich op een andere manier op de kaart. Veenendaal doet dat gewoon met goudvissen", aldus een van de omwonenden.



