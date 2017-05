"Gevonden pakketje was echt net een bom"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 20:08 uur | update: 21:58 uur

Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

NIEUWEGEIN - Het pakketje waarvan de vondst vandaag leidde tot een urenlange afsluiting van de A2 leek echt op een bom. Dat zeggen de mannen die het voorwerp vonden tijdens werk bij de snelweg tegen RTV Utrecht.



Volgens de werknemers van Van Doorn Infra uit Geldermalsen die het object vonden, had het echt veel weg van een bom. De mannen vonden het voorwerp toen ze grofvuil aan het opruimen waren. "Het was rond en er staken draadjes uit. Het leek op een bom."



Ze belden meteen hun uitvoerder en die schakelde de politie in. "De politie kwam met drie man en wij moesten weg. We moesten op 300 meter afstand wachten en mochten niks meer doen."



In paniek waren de mannen niet zeggen ze. "Daar heb je alleen jezelf mee."



BRIEFJE

Bij het vermeende explosief dat woensdag bij een viaduct onder de A2 werd gevonden, lag een briefje. Daaruit heeft de EOD uiteindelijk afgeleid dat het een onschuldig pakketje was dat voor een speurtocht moest dienen, zegt de politie.



"De EOD had al vastgesteld dat het om een nepexplosief ging en toen bleek er ook een briefje te zijn. De tekst wees op een kinderfeest of een kinderspeurtocht," zegt politiewoordvoerder Maren Wonder.



De politie heeft geen idee wie het nepexplosief heeft neergelegd. "Dat is erg moeilijk te achterhalen. Voor hetzelfde geld lag het er al een half jaar."



Tips zijn dan ook van harte welkom bij de politie, die de dader graag duidelijk zou willen maken hoeveel impact zo'n actie heeft, zegt Wonder: "Het heeft heel veel capaciteit gekost. De brandweer is ter plaatse, de politie, ambulances, de A2 wordt afgezet en de scheepvaart stil gelegd."



AFSLUITING

Na de vondst van het pakketje werd de A2 uit voorzorg afgesloten. Dat leidde tot een grote opstopping rond Utrecht. Het lag bij het Hooglands Jaagpad, onder de A2 langs de Hollandsche IJssel. Ook de IJsselsteinseweg was afgesloten voor verkeer.







