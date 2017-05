Maatregelen tegen plofkraken: "Veiligheid voor gemak"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 17:05 uur | update: 18:42 uur

PROVINCIE UTRECHT - Pinautomaten sluiten, stalen platen ervoor of zelfs beveiligers inzetten. De Rabobank neemt geen risico en gaat de strijd aan met plofkraken. "Veiligheid gaat nu even boven gemak", zegt de bank.



Hoe heftig de impact van een plofkraak is, weten ze bij Dierenkliniek de Ronde Venen in Mijdrecht. Vier maanden gelden werd daar midden in de nacht een geldautomaat opgeblazen die in de gevel van de kliniek zat.



De ravage was enorm en de gevolgen zijn nog altijd zichtbaar. De wachtkamer, balie, apotheek en een behandelkamer raakten beschadigd door de explosie en zijn nog steeds buiten gebruik.



MAATREGELEN

Naast Mijdrecht waren er het afgelopen half jaar nog vijf andere plofkraken in dezelfde regio. Reden voor de Rabobank Rijn en Veenstromen om maatregelen te nemen.



Om criminelen te ontmoedigen en de schade zoveel mogelijk te beperken zijn een aantal automaten 's nachts afgesloten met rolluiken of stalen platen. Op andere plekken worden 's nachts beveiligers ingezet of wordt gesurveilleerd. En in een enkel geval wordt de geldautomaat helemaal weggehaald.



Sindsdien is er in het gebied van Rabobank Rijn en Vechtstromen geen plofkraak meer geweest. Reden voor de bank om de maatregelen in het hele land in te voeren.



VEILIGHEID OMWONENDEN

De veiligheid van omwonenden staat daarbij centraal, zegt Margo van Wijgerden van de Rabobank. De bank brengt alle geldautomaten in beeld en analyseert waar de risico's het grootst zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om pinautomaten waar appartementen boven zitten.



De bank wil deze automaten op termijn verplaatsen. Tot die tijd worden de risico's zoveel mogelijk beperkt met tijdelijke maatregelen zoals de beveiligers of het weghalen van de automaat.



ALTERNATIEVE GELDOPTIES

"Direct omwonenden zijn daar heel blij mee", zegt Van Wijgerden van Rabobank. "Zij maakten zich zorgen en zijn opgelucht. Anderen vinden het vervelend, zeker als het de laatste pinautomaat in het dorp is."



Maar veiligheid gaat nu dus even voor gemak. De bank zegt wel naar alternatieven te zoeken. Zo rijdt er in de regio Woerden een geldbus, waar bijvoorbeeld op marktdagen geld opgenomen kan worden. Daarnaast kijkt de bank naar winkels in de buurt waar een geldautomaat gestald kan worden, zoals in een supermarkt.



