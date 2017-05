Doodgestoken man Utrecht mogelijk asielzoeker

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 18:57 uur | update: 20:13 uur

Foto: Koen Laureij

UTRECHT - Het slachtoffer van de steekpartij aan de Wijnesteinlaan in Utrecht is vermoedelijk verbonden aan het nabijgelegen Marcuscentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De politie kan dit nog niet bevestigen.



Het slachtoffer werd rond 10.00 uur zwaargewond gevonden op de straat in Hoograven. Er werd ook een traumahelikopter ingezet. De neergestoken man is ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.



BURGERNET

Kort na het incident riep de politie via Burgernet mensen al op om uit te kijken naar een verdachte. Het zou daarbij gaan om een lichtgetinte man met kortzwart haar, sportief postuur, zandkleurige blouse en legergroene broek.



"De verdachte is in de richting van de Duurstedelaan gevlucht. Helaas hebben we hem niet meer aangetroffen. We zijn nog steeds op zoek naar deze man", laat een woordvoerder van de politie weten.



Tips over het incident kunnen telefonisch doorgegeven worden aan de politie via 0900-8844.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht