Pizzakoerier overvallen in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 21:26 uur | update: 21:47 uur

Foto: Keistadnieuws

AMERSFOORT - In de Van Galenstraat in Amersfoort is een pizzabezorger overvallen. De dader is voortvluchtig. Onbekend is of er iets is buitgemaakt.



De politie heeft een bericht via Burgernet verspreid, met een signalement. Een van de verdachten is een man van ongeveer 30 jaar oud met een donkere huid en een afrokapsel. Hij is 1,75 meter lang en droeg een mutsje, een donkere.jas en een joggingsbroek.



Wie tips heeft wordt verzocht 112 te bellen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht