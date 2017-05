Vijf activiteiten in Utrecht rond de Dodenherdenking

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 06:15 uur | update: 06:21 uur

PROVINCIE UTRECHT - Van kransleggingen via speciale herdenkingen tot exposities. In de provincie Utrecht wordt donderdag op veel uiteenlopende manieren stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een selectie uit de activiteiten:



HERDENKING DOMPLEIN

De grootste herdenkingsplechtigheid is zoals ieder jaar die op het Domplein in Utrecht. Bij de kranslegging wordt burgemeester Jan van Zanen dit jaar vergezeld door Ernst Verloop, die zich in de oorlog al op zeer jeugdige leeftijd als verzetsheld ontpopte.



Om 19.30 uur vertrekt een stille tocht vanaf het Pieterskerkhof, via de doorgang onder de Domtoren naar het Domplein. Na de 2 minuten stilte is er een herdenkingsconcert in de Domkerk.



HERDENKINGEN UNI

Allerlei organisaties in Utrecht staan op hun eigen manier stil bij de oorlog. Op de Universiteit Utrecht wordt bij het herdenkingsmonument voor de ingang van de Aula een krans gelegd door de vicevoorzitter van het College van Bestuur en een vertegenwoordiger van de Universiteitsraad. Het programma begint om 16.30 uur.



De vrouwenstudentenvereniging UVSV herdenkt de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zoals elk jaar met een kranslegging bij Kindjeshaven, op de Prins Hendriklaan in Utrecht. De Kindjeshaven deed officieel dienst als kindercrŤche, maar gedurende de oorlog werden er vele joodse kinderen ondergebracht. De herdenking begint om 12.00 uur.



BEGRAAFPLAATS VEENENDAAL

De Joodse begraafplaats in Veenendaal gaat ter gelegenheid van de Dodenherdenking even open. Normaliter is de begraafplaats gesloten, maar donderdag worden er wandelingen langs de graven van 69 oorlogsslachtoffers georganiseerd.



Op tekstborden kan de bezoeker lezen op welke wijze het slachtoffer tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven is gekomen. Bij bijna alle graven zal naast een klein rood/wit/blauw vlaggetje ook een pasfoto van het slachtoffer te zien zijn.



ROZEN KAMP AMERSFOORT

Op Kamp Amersfoort leggen twintig leerlingen van de Johannes Calvijnschool uit Amersfoort rozen in het prikkeldraad bij de wachttoren. Dat gebeurt om 18.00 uur als aftrap van de herdenkingsplechtigheden. Met gedichten en een lied staan de leerlingen stil bij de betekenis van de wachttoren destijds en nu.



Om 14.00 uur is op de Leusderheide de herdenking van de executies die daar hebben plaatsgevonden. Defensie stelt het verboden militaire oefenterrein speciaal voor deze gelegenheid open.



EXPOSITIE VIANEN

In het stadhuis van Vianen is een kleine expositie te zien over de oorlog. Er worden voorwerpen getoond die met Vianen in de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, aangeleverd door inwoners en de gemeente. Zo zijn bomscherven van het bombardement op het voormalige Hotel Hartman aan de Voorstaat te zien.



De tentoonstelling loopt tot en met de nationale Veteranendag op 24 juni.



