Grote brand in vrijstaande schuur De Hoef

DE HOEF - In De Hoef heeft een grote brand gewoed. De brandweer heeft het vuur onder controle. Er is een tractor en een camper verloren gegaan.



In de verre omtrek was een rookpluim te zien. Een vrijstaande schuur stond in brand aan de Oostzijde. Volgens de brandweer was er niemand in het pand aanwezig en hebben de buren alarm geslagen.



Meerdere korpsen uit de omliggende gemeenten werden opgeroepen om te helpen bij het blussen. Dat had te maken met de beperkte beschikbaarheid van water in het afgelelegen gebied.



