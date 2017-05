Spoedoverleg over pandaparkeerplaats Rhenen: "Dit wordt een grote opgave"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 06:21 uur | update: 07:27 uur

Pandafans wachtten in de Koning van Denemarken op de komst van Wu Wen en Xing Ya. Foto: ANP

RHENEN - Burgemeester Hans van der Pas van Rhenen en het Ouwehands Dierenpark voeren donderdagochtend spoedoverleg. Aanleiding is de streep die gisteren werd gezet door de zogenoemde pandaparkeerplaats.



Buurgemeente Wageningen zag 1400 nieuwe parkeerplekken bij industriepark Nude niet zitten, onder meer vanwege protest bij buurtbewoners. De vraag is nu of Ouwehands de grotere toeloop van bezoekers als gevolg van de nieuwe panda's kan verwerken.



DRUK IS HOOG

Om direct alternatieven te bespreken, gaat Van der Pas vandaag direct om tafel met de dierentuin. De druk is hoog volgens de burgemeester: "Ouwehands staat nu voor een grote opgave om een andere oplossing te vinden."



De balans tussen het aantal bezoekers en het aantal parkeerplekken moet gelijk blijven, vindt Van der Pas: "We vinden het een harde voorwaarde dat die gelijk opgaat."



EIGEN BEDRIJFSVOERING

Die eis zal donderdagochtend zeker ter tafel komen. Toch benadrukt een gemeentewoordvoerder ook dat Ouwehands uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering.



ONDERNEMERS BALEN

Rhenense ondernemers vinden het vooral erg jammer dat de pandaparkeerplaats in Wageningen niet doorgaat. "Het was een mooie kans", zegt Cornelis Mostert, voorzitter van ondernemersvereniging STERC.



Industriepark Nude was ondanks protesten van buurtbewoners een goede plek, denken de ondernemers: "Er zijn daar veel plekken. En het is de goede kant van Rhenen: je hoeft niet door het centrum om bij de panda's te komen".



ONZEKERHEID

"Onzekerheid heerst er nu. We zijn bang dat het behoorlijk vast gaat lopen als het niet goed geregeld is." Dit weekend werd er vanwege drukte al even geparkeerd in een akker tussen de twee steden. Dat vond de ondernemersvereniging "gevaarlijk".



PLAN B

Waar de auto's in de toekomst dan gestald moeten worden is nog onduidelijk. "De geruchten gaan wel", zegt Mostert. "Er zou iets richting de Betuwe beschikbaar zijn. Maar concreet weten we niks." Maar wat wel duidelijk is, is dat de parkeerperikelen niet zijn opgelost voordat Wu Wen en Xing Ya over een paar weken uit quarantaine komen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht