Foto uit poppodium De Helling gaat viral

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 06:40 uur | update: 06:40 uur

Foto: Twitter Ellebailey

UTRECHT - Een foto gemaakt in poppodium De Helling in Utrecht is viral gegaan op internet. Reden: door gezichtsbedrog lijkt het alsof een meisje een meterslange arm heeft.



Eleanor Bailey uit Leeds zette de foto van haar zus Tabitha op Twitter met zo'n vijfduizend retweets tot gevolg. De Britse krant The Sun wijdde er zelfs een verhaal aan getiteld 'Opvallende foto toont tienermeisje met 2 meter lange arm'.



De foto is gemaakt tijdens een feest met Beyoncť-thema in De Helling. De kleuren van de kleding die de feestvierders op de foto dragen doen vermoeden dat Tabitha een meterslange arm heeft.



Eleanor is verbaasd door alle aandacht. "Ik dacht dat mensen het wel grappig zouden vinden", zegt ze tegen The Sun. "Maar dit had ik niet verwacht."



