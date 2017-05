Bevrijdingsdag wordt droog, bewolkt en koud

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 06:50 uur | update: 06:51 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Op Bevrijdingsdag is het bewolkt, maar in de middag op veel plaatsen droog. 's Middags kan een zonnetje schijnen, maar dat lijkt vooral in het zuiden van Nederland te zijn.



Dat melden het KNMI en MeteoGroup. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.



De afgelopen dagen regende het vrij veel, maar de feestvierders die vrijdag buiten willen zijn voor de Bevrijdingsfestivals lijken dus geluk te hebben.



Vorige week viel Koningsdag op sommige plekken nog letterlijk in het water. In Utrecht is traditiegetrouw het grootste Bevrijdingsfestival in Park Transwijk.



