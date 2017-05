A1 bij Baarn even dicht na ongeluk met vier auto's

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 08:32 uur | update: 09:18 uur

EEMBRUGGE - De A1 richting Amsterdam is donderdagochtend ter hoogte van Eembrugge (Baarn) afgesloten geweest. Er was een ongeluk gebeurd en verkeer kon alleen via de vluchtstrook.



Rond 8.00 uur was een botsing met vier auto's. Eťn persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat heeft de auto's weggehaald.



Auto's moeten nog wel langzamer rijden omdat er wat schade is aan de vangrail.



FILES

Tussen Hoevelaken en Bunschoten ontstond file en in tegengestelde richting is een kijkersfile ontstaan. Mensen die vanuit Amersfoort/Hoevelaken naar Amsterdam wilden, moesten omrijden via Utrecht (A28 en A27).



