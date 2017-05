Meer cameratoezicht op Amsterdamsestraatweg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 09:31 uur | update: 09:38 uur

Foto: Google Street View

UTRECHT - De gemeente gaat twee extra beveiligingscamera's plaatsen op de Amsterdamsestraatweg. Ook op de Zwanenvechtlaan in Zuilen komen extra camera's.



Even verderop op het Prins Bernhardplein verdwijnt het toezicht juist, laat de gemeente Utrecht weten.



STRAATWEG

Extra toezicht op de Straatweg maakt deel uit van de intensievere veiligheidsaanpak, voornamelijk in het stuk tussen de Daalsetunnel en de Marnixlaan. "Camera's leveren een waardevolle bijdrage aan de aanpak", aldus de gemeente.



ZWANENVECHTLAAN

Camera's op de Zwanenvechtlaan zijn volgens de burgemeester nodig omdat winkelcentrum Rokade volgens hem "een hotspot" is van criminaliteit. Er zijn vooral veel autokraken.



"Een groep jongeren maakt zich schuldig aan verstoring van de openbare orde door geluidsoverlast, vervuiling, verkeersdelicten en intimidatie."



PRINS BERNHARDPLEIN

Volgens Van Zanen is het Prins Bernhardplein een stuk veiliger geworden. Het cameratoezicht is daardoor minder nodig.



In totaal heeft Utrecht 78 openbare camera's staan. De gemeente laat weten dat de inzet daarvan altijd "proportioneel en subsidiair" is, "in aanvulling op een pakket aan maatregelen".



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht