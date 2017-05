Jean Paul de Jong tot 2020 bij FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 09:29 uur | update: 09:40 uur

Jean Paul de Jong Foto: FCU Photo (Foto 1 van 2) Hans van de Haar Foto: FCU Photo (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Jean Paul de Jong heeft zijn contract bij FC Utrecht met één jaar verlengd. De verbintenis van de assistent-trainer in de Galgenwaard loopt nu tot 2020.



De Jong is bezig aan zijn tweede seizoen als assistent van Erik ten Hag. Daarvoor was de voormalige middenvelder van de FC hoofdtrainer van Eindhoven. Dit seizoen werd zijn naam vaak genoemd bij andere clubs. Zo was hij kandidaat om bij NAC de ontslagen Marinus Dijkhuizen op te volgen. Ook PSV wild De Jong, als coach van Jong PSV, dat uitkomt in de Jupiler League.



KOOLWIJK

Inspanningsfysioloog Pim Koolwijk vertrekt bij FC Utrecht. Hij heeft besloten een andere uitdaging te zoeken. Koolwijk werkte sinds 2007 voor de club en wordt vervangen door Sven Verstappen. Hij komt over van Willem II. Rainer van Gaal Appelhof, die in Leuven als bewegingswetenschapper is afgestudeerd, heeft voor twee seizoenen getekend als fysiek trainer.



VAN DE HAAR

De verbintenis met assistent-trainer Hans van de Haar is met twee jaar verlengd. De Amersfoorter is nu tot medio 2019 aan de club.





