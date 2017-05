330 treinen precies om 20.00 uur twee minuten stil

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 09:51 uur | update: 11:14 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Op 4 mei, als heel Nederland twee minuten stil is om 20.00 uur, rijden ook de treinen niet. 330 treinen moeten precies op tijd stil staan.



In een filmpje op sociale media legt de NS uit hoe dat gedaan wordt. Op alle stations in Nederland klinkt 39 seconden voor 20.00 uur een omroepbericht. Reizigers worden in het Nederlands en het Engels gewezen op de dodenherdenking.



Ook moeten alle andere meldingen tijdelijk uitgeschakeld worden op de stations, want het is niet de bedoeling dat tijdens de twee minuten stilte wordt omgeroepen dat een trein vertraging heeft.



MENSENWERK

In de treinen komt het verder aan op mensenwerk. Machinisten en conducteurs krijgen vlak voor achten via het interne systeem van de NS een bericht waarin de twee minuten stilte wordt aangekondigd.



"Het is niet zo dat we de stroom van de bovenleiding halen en dat dan opeens alle treinen stil staan in Nederland", zegt Arjan Spoormans van de NS. "De machinist moet er uiteindelijk voor zorgen dat de trein ook daadwerkelijk stopt om acht uur."



Omdat alle treinen stilstaan, hoeven reizigers niet bang te zijn dat ze hun aansluiting missen. De korte vertraging van twee minuten is volgens de NS binnen een half uurtje weer ingelopen.



