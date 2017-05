Rouw bij vluchtelingencentrum Hoograven na dodelijke steekpartij

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 12:28 uur | update: 12:49 uur

Bloemen ter nagedachtenis aan het slachtoffer. Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

UTRECHT - Villa Vrede heeft vanmorgen de deuren geopend voor medewerkers en bezoekers. Het centrum in Hoograven hoopt dat mensen elkaar kunnen troosten na de fatale steekpartij gisteren.



Voor de deur liggen bloemen en mensen zijn in tranen, ziet verslaggever Peter Knieriem. Villa Vrede vangt in het Marcuscentrum aan de Wijnesteinlaan mensen op die geen verblijfsvergunning hebben. Gisteren ging het vlakbij het centrum vreselijk mis. Een man stak een andere man neer. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.



In een verklaring schrijft Villa Vrede: "Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en kennissen van de overledene. Vanwege het lopende politieonderzoek en vanuit privacy overwegingen, kunnen wij helaas niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen."



Ook dankt het centrum iedereen voor het begrip en de condoleances: "De getoonde consideratie wordt op prijs gesteld. We hopen samen door deze moeilijke periode te komen."



De dader ging er gisteren na de steekpartij vandoor en is nog niet aangetroffen. Het zou gaan om een lichtgetinte man met kortzwart haar, sportief postuur, zandkleurige blouse en legergroene broek.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht