Vlagprotocol: hoe zit het ook alweer?

PROVINCIE UTRECHT - Her en der hangen de eerste vlaggen al halfstok vanwege de Dodenherdenking. Maar officieel hoort dat niet. Hoe zit het ook alweer met het vlagprotocol?



4 MEI

Op 4 mei worden Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking. Om 20.00 uur is er in het hele land twee minuten stilte. Daarnaast wordt de vlak halfstok gehangen. Dat mag vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (ongeveer 21.10 uur).



Voor het halfstok hijsen wordt de vlag eerst vol gehesen en daarna langzaam en statig neergehaald tot de vlag halverwege is. Daarna wordt de vlaggenlijn vastgebonden.



5 MEI

Op 5 mei mag de Nederlandse vlag van zonsopgang tot zonsondergang in top. Op deze dag viert Nederland de bevrijding van de Duitsers in 1945. Ook wordt de bevrijding van toenmalig Nederlands-IndiŽ gevierd.



De Nederlandse vlag staat deze dag centraal, maar er mag ook gecombineerd worden met andere vlaggen. Zoals een provincievlag, gemeentevlag of de vlaggen van andere landen.



ORANJE WIMPEL

Alleen op Koningsdag en de verjaardagen van koningin MŠxima, prinses Beatrix en de prinses van Oranje mag er een oranje wimpel bij de vlag.



Bij de andere leden van het Koninklijk Huis komt er geen wimpel bij.



GEEN STRAF

Als je wilt, mag je elke dag de vlag hijsen. Bijvoorbeeld bij een huwelijk of het slagen voor een examen. Er is geen wet die vlaggen verbiedt of die bepaalt hoe er gevlagd moet worden. Je zult er dus nooit straf voor krijgen, meldt de Rijksoverheid.



Meer weten over de vlaginstructies? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.



