Straffen bendeleden Benschop lager dan eis OM

In dit chalet in Lopikerkapel was de zeer gewelddadige overval. Foto: Bureau Hengeveld

LOPIKERKAPEL/BENSCHOP - De straffen tegen de leden van Catervarius zijn een stuk lager uitgevallen dan het OM wilde. Er was niet voldoende bewijs tegen alle leden van de bende (van oudsher een motorclub).



Melvin K. is veroordeeld tot zeven jaar cel. De rechter vindt bewezen dat de man uit Ede in 2015 een zeer gewelddadige overval pleegde in Lopikerkapel.



Twee van zijn kompanen zouden hem geholpen hebben, maar alleen het dna van K. is gevonden op de plaats delict.



ROY VAN S

Dus krijgt Roy van S. uit Utrecht, de andere hoofdverdachte in de zaak, geen cel voor de overval. Toch verdwijnt ook hij drie jaar in de cel. Het is volgens de rechter namelijk wťl bewezen dat hij verantwoordelijk is voor een afpersing in Benschop.



Van S. (27) zou de hoogste in rang zijn geweest bij Catervarius. Maar hij krijgt dus niet de meeste straf. Zijn ex-schoonmoeder getuigde tegen hem in de zaak-Lopikerkapel, maar de rechter vond dat niet betrouwbaar genoeg.



Het OM had eerder negen jaar cel geŽist tegen K. en Van S. Ook vijf andere leden van Catervarius stonden terecht.



Drie van hen zijn medeplegers en zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 24, 27 en 30 maanden. Twee mannen zijn medeplichtig aan de afpersing en zijn veroordeeld tot 360 dagen cel waarvan 200 dagen voorwaardelijk.



ZWIJGRECHT

Alle verdachten maakten gebruik van hun zwijgrecht. Het OM had gehoopt dat sommige verdachten met een (bekennende) verklaring zouden komen of info zouden delen over de andere verdachten, maar dat gebeurde niet.



GRUWELIJKE DETAILS

Verslaggever Mark van der Wel was erbij toen de zaak een tijdje terug gedetailleerd werd besproken in de rechtbank. Hij schreef dit verslag.



OVERVAL LOPIKERKAPEL

Bij de overval in Lopikerkapel werden bewoners van het chalet, een echtpaar en hun zoon van 13, vastgebonden. De man kreeg een pistool tegen zijn hoofd en werd geslagen en geschopt. De daders wilden de kluis, maar die hadden de bewoners niet. Uiteindelijk gingen de overvallers er met sieraden en een portemonnee vandoor.



AFPERSING BENSCHOP

De Catervarius-leden zijn ook veroordeeld voor een afpersing die met veel geweld gepaard ging in een loods in Benschop. Het slachtoffer kreeg een pistool op zich gericht en er werd gedreigd zijn voet af te hakken.



