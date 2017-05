Ernstig zieke burgemeester Witteman legt deel taken neer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 13:19 uur | update: 15:44 uur

STICHTSE VECHT - Burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht legt een deel van zijn taken neer. Gisteren maakte Witteman bekend dat hij terminaal ziek is. Hij heeft longkanker.



De taken van Witteman worden overgenomen door zijn collega's. Locoburgemeester Pieter de Groene zal de komende tijd vaker te zien zijn bij officiŽle momenten. Ook wordt hij verantwoordelijk voor het evenementenbeleid en de drank- en horecawet. Wethouder Eric Balemens neemt de organisatorische taken en personeelszaken over van Witteman.



BIJDRAGE BLIJVEN LEVEREN

De burgemeester blijft voorzitter van de raad en het college. Ook houdt hij de portfeuille openbare orde en veiligheid. Witteman wil zoveel mogelijk blijven doen en is vanavond ook aanwezig bij de dodenherdenking in Loenen.



Burgemeester Witteman: "In mijn persoonlijke brief aan de inwoners heb ik aangegeven graag nog een tijdje mijn bijdrage te willen leveren aan de prachtige gemeente Stichtse Vecht. Ik hoop met een beperkt takenpakket daaraan op goede wijze invulling te blijven geven. En hoop daardoor vooral ook in contact te kunnen blijven met en aanspreekbaar te zijn voor de inwoners."



VEEL REACTIES

Gisteren maakte Witteman het nieuws over zijn ziekte bekend via een persoonlijke brief. Het bericht op de website van de gemeente en op zijn eigen blog kreeg veel reacties. Ook op de facebookpagina van RTV Utrecht stroomden de reacties binnen.



Honderden mensen betuigen er hun medeleven en wensen de burgemeester veel sterkte. Anita Bus schrijft op Facebook: "Wat een verschrikkelijk bericht. Tijdens de verkiezingen elkaar nog de hand geschut en een praatje gemaakt. Druk geweest met de appeltaarten. Heel veel sterkte gewenst!"



Els van Otterloo schrijft: "Veel kracht en sterkte gewenst, maar ik hoop en wens jullie toe dat er ook nog veel fijne momenten zullen zijn in het mooie Sprengen/Kockengen".



