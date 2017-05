De Kwestie: 5 mei en die andere (vergeten) bevrijding

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 20:29 uur | update: 21:54 uur

Stadshistoricus Renger de Bruin met Jurg bij het Polar Bears-monument Foto: foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Waarom het nog steeds belangrijk is om vrijdag Bevrijdingsdag te vieren? Nou, omdat als je dat niet doet het zomaar kan zijn dat een paar honderd jaar later iedereen die hele bevrijding vergeten is. Het zou niet de eerste keer zijn, ontdekt Jurg van Ginkel in De Kwestie van deze week.



Bij het woord bevrijding denken de meeste mensen aan 5 mei en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Iets dat veel mensen elk jaar vieren met festivals, rommelmarkten en bier. Toch is het voor de stad Utrecht een beetje vreemd dat er nog maar één bevrijding bekend is. Want in deze stad is er nóg een bevrijding geweest. Alleen is iedereen die vergeten. En da's niet vreemd, want er is ook geen herdenking meer voor.



KOZAKKEN

Nu is de bevrijding waar het over gaat ook alweer heel lang geleden. 28 november 1813 om precies te zijn. Toen werd Utrecht door de Kozakken bevrijd van de Fransen. Iets waar de Utrechters zo blij mee waren dat ze vanaf toen elk jaar Kozakkendag gingen vieren. Een feestje dat de eerste jaren bol stond van officiële eerbetonen aan de militairen van toen, maar dat langzaam veranderde in een volksfeest vol drank.



Klinkt bekend? Enkele overeenkomsten met de huidige Bevrijdingsdag, vol festivals, muziek en bier, zijn er inderdaad wel . Toch lijkt dat geen goede reden om de bevrijdingsfeestjes van nu af te schaffen.



1913

In 1913 stopte Utrecht namelijk met het vieren van Kozakkendag vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Nederland was tenslotte neutraal en om in zo'n tijd te vieren hoe Duits-Russische militairen een stad veroverden op de Fransen, dat vond men toch een tikkeltje ongepast. Bovendien hielp het feit dat de dag zo'n zuipfestijn was geworden ook niet mee. Ook na de oorlog werd de dag niet meer gevierd.



Nu is het meer dan 200 jaar later en weet bijna niemand in Utrecht meer wat een kozak is. Het verhaal van de bevrijding in 1813 kan dus als waarschuwing dienen om vooral door te gaan met het herdenken van de bevrijding van 1945 in wat voor vorm dan ook.



VRIJEN

En voor mensen die vinden dat al dat feestgedruis van nu niet bij een herdenking van de bevrijding in 1945 past, nog één citaat om over na te denken. "Er werd gedanst, geflirt, openlijk gevrijd. Dit laatste gaf aanstoot. Maatregelen hiertegen, b.v. tegen het zich neervlijen langs de singels en op grasvelden, waren moeilijk uitvoerbaar en stuitten op weerstand." Niet een klacht van een boze buurman van een bevrijdingsfeest in 2016, maar een brief van de burgemeester van Utrecht ten tijde van de bevrijding. Oftewel: een bevrijding herdenken met drank, dansen en vrijen: het is eigenlijk van alle tijden.



