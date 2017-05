Slachtoffer dodelijke steekpartij Hoograven is man van 18

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 13:40 uur | update: 14:13 uur

Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

UTRECHT - De man die gisterochtend werd doodgestoken in de Utrechtse wijk Hoograven is een man van 18 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt.



Ook weet de politie inmiddels wie de vermoedelijke dader is. Deze man is nog niet aangehouden. Volgens de politie hadden de twee voorafgaand aan de steekpartij ruzie.



NEERGESTOKEN OP STRAAT

Het 18-jarige slachtoffer werd gisterochtend zwaargewond gevonden op straat in Hoograven. Een traumahelikopter en twee ambulances werden ingezet om eerste hulp te verlenen. De man overleed kort daarna in het ziekenhuis.



Kort na de steekpartij riep de politie mensen via Burgernet op om uit te kijken naar de verdachte. Het zou gaan om een lichtgetinte man met kortzwart haar, sportief postuur, legergroene blouse en spijkerbroek.



VILLA VREDE

Bij Villa Vrede in de wijk zijn vanmorgen bloemen neergelegd. Bij het centrum worden mensen opgevangen die geen verblijfsvergunning hebben. Zowel de verdachte als het slachtoffer zouden er geregeld gezien zijn. De politie kan niet bevestigen dat het slachtoffer een asielzoeker was.



In een verklaring schrijft Villa Vrede: "Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en kennissen van de overledene. Vanwege het lopende politieonderzoek en vanuit privacy overwegingen, kunnen wij helaas niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen."



