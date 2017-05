Mark de J. wil andere rechter in zaak Everink

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 14:01 uur | update: 14:20 uur

BILTHOVEN - De advocaat van Mark de J, die verdacht wordt van de moord op Koen Everink uit Bilthoven, wil opnieuw de rechter-commissaris wraken. Het wrakingsverzoek wordt op dit moment in de Utrechtse rechtbank behandeld. Dat zegt de advocaat van De J. tegen RTV Utrecht.



De zaak tegen Mark de J. begint officieel maandag. De rechter-commissaris beslist over alle onderzoekswensen in de zaak en daar is advocaat Pieter Hoogendam niet tevreden over. De advocaat van De J. vindt dat de onderzoeken niet compleet zijn.



TWEEDE KEER

Het is de tweede keer dat Hoogendam een wrakingsverzoek indient. De vorige keer werd zijn verzoek afgewezen. Over dit verzoek wordt donderdagmiddag de uitspraak verwacht. De advocaat wil ook uitstel van de zaak. Hij wil dat er meer onderzoeken worden gedaan voordat de rechtszaak tegen zijn cliŽnt kan beginnen.



Koen Everink werd op 3 maart 2016 met meerdere messteken om het leven gebracht in zijn huis in Bilthoven. Zijn dochtertje vond zijn lichaam de volgende dag.



