Gepensioneerde bloemist maakt nog steeds herdenkingskransen voor Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 14:24 uur | update: 14:25 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - 37 jaar lang was Peter van Bussel de huisbloemist van de gemeente Amersfoort. Bloemen voor trouwerijen, bosjes voor bezoek of de planten in het stadhuis. Peter verzorgde ze. Maar ook nu hij met pensioen is, zit de 68-jarige bloemist niet stil.



In zijn tuinhuisje achterin de tuin in Amersfoort werkt Peter een week lang aan de kransen voor de Dodenherdenking op 4 mei. Hij maakt de kransen voor Amersfoort en Leusden. Vanavond legt de burgemeester zijn bloemenwerk neer bij de monumenten.



"Ik ben blij dat ik dit kan en mag maken, nog steeds. In die zin ben ik uniek: ik ben gestopt, maar mag dit werk nog blijven doen", lacht Peter. Hij wordt blij van het bloemenvak: "Je vak laat je nooit los. Daar ben ik al vanaf mijn 15e mee bezig." Omhuld met spullen uit zijn carriŤre werkt hij aan de kransen.



KLASSIEK

Rood-wit zijn de kleuren van Amersfoort. Geel-blauw voor Leusden. Dat vindt Peter niet de mooiste combinaties, maar de klassieke vorm van een krans past hem als een jas: "Je kunt kransen op 101 manieren maken, maar juist de cirkelgang met de bloemen mee vind ik mooi."



In al die jaren heeft Peter weleens een aanpassing moeten doen. "Je kunt kant en klaar kransen kopen bij de groothandel. Dat is van dat rode blad gemaakt. En als een hoogwaardigheidsbekleder zo'n krans neerhangt, krijgt hij rode handen. Dat werd me niet in dank afgenomen."



BIJZONDER

Na al die jaren kent Peter alle wensen van de gemeente uit z'n hoofd. Hij vindt het een eer dat hij, na z'n pensionering, deze klus nog steeds mag vervullen: "De burgemeester moet gewoon iets moois neerleggen. En ik ben blij dat ik dat mag en kan maken. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk!"



Met z'n 68 jaar zit Peter allesbehalve stil. "Wat ik nu doe: gepensioneerd zijn heet dat. Maar ik ben ZZP-er sinds mijn pensioen." En dus hoopt hij nog jarenlang in zijn tuinhuisje de kransen voor 4 mei te kunnen maken: "Zolang ik mijn mes nog goed vast kan houden en niet in mijn eigen vingers snij. Dat is wel heel belangrijk!"



Vanavond staat de hele regio stil bij de Dodenherdenking. Kijk hier voor een overzicht van de herdenkingen bij u in de buurt.





