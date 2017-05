Geen plan B voor pandaparkeerplaats: zoektocht start opnieuw

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 15:03 uur | update: 15:17 uur

Foto: ANP

RHENEN - Ouwehands moet helemaal opnieuw beginnen in hun zoektocht naar een parkeerplek voor pandabezoekers de komende 10 jaar. Volgens de gemeente en de dierentuin is er op dit moment geen andere serieuze optie voor de lange termijn.



Er lagen plannen klaar voor een pandaparkeerplaats bij Wageningen. Naast industrieterrein Nude 2 moest plek komen voor 1400 auto's. Door de panda's verwacht Ouwehands meer bezoekers. De vergunning was verleend, maar is gisteren weer ingetrokken door de gemeente Wageningen. Want er is te weinig draagvlak.



SPOEDOVERLEG

De dierentuin heeft altijd hoop gehad dat die parkeerplaats door zou gaan. Andere opties zijn nooit serieus onderzocht. Er zijn wel andere parkeerplekken voorbij gekomen, informeel. Maar formeel zijn die opties nooit onderzocht, bevestigt de dierentuindirecteur Robin de Lange.



Donderdagochtend was er spoedoverleg tussen de dierentuin en burgemeester Hans van der Pas en zijn wethouder. Ouwehands moet nu op zoek naar alternatieven. Afgesproken is dat daar een projectgroep voor wordt opgericht. De burgemeester noemde het gisteren al een "grote opgave"



DRUKTE

Over een paar weken komen reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya uit de quarantaine. Dat zal voor meer bezoekers zorgen. Toch lijkt dat geen problemen op te leveren. De gemeente meldde gisteren in een persbericht al dat een tijdelijke voorziening "bijna rond is". Wat die oplossing is, is nog niet bekend gemaakt.



Die bezoekersgroei wordt ook opgevangen door een speciaal ticketsysteem. Ouwehands kan straks per dag 10.000 bezoekers aan, omdat kaartjes vooraf online besteld moeten worden. Zo hopen ze de drukte te reguleren. De ticketprijzen gaan wel omhoog.



Ouwehands heeft vandaag ook beelden vrijgegeven van mannetjespanda Xing Ya. Hij vermaakt zich goed met een ton in zijn verblijf.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht