Extra onderzoek nodig in zaak fatale aanrijding scootmobiel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 14:28 uur | update: 14:41 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - Er zijn nog te veel onduidelijkheden in de rechtszaak tegen een bestuurder uit Soest die met zijn auto een man in een scootmobiel in Amersfoort doodreed. Dat vindt de rechtbank Midden-Nederland. Die wil daarom op dit moment geen uitspraak doen voor er extra onderzoek is verricht.



De verdachte in de zaak is een 70-jarige inwoner van Soest. Die reed in 2015 op de Bunschoterstraat in Amersfoort een man in een scootmobiel aan. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Volgens de 70-jarige Soester stond het verkeerslicht op groen.



De rechtbank vindt dat er nog twee zaken moeten worden uitgezocht voor er uitspraak kan worden gedaan. Zo wijkt de tijdsregistratie in een dashcam-opname van het ongeluk af van de tijd die de verkeersregelinstallatie aangeeft. Ook verklaren getuigen dat het verkeerslicht enkele seconden op rood stond, terwijl dit volgens het logboek van de regelinstallatie meer dan 10 seconden zou zijn geweest.



De rechtbank stuurt de zaak nu door naar de rechter-commissaris. Die moet de onduidelijkheden uitzoeken waarna de rechtszaak op een later tijdstip zal worden hervat.



