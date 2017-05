"Alleenstaande ouderen komen moeilijk los van voedselbank"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 19:00 uur | update: maandag 8 mei 2017, 11:07 uur

UTRECHT - In het programma 'Margreet' reist presentatrice Margreet van Gils de hele provincie door. Iedere week lift ze mee met ander vervoer. Deze week mocht ze mee met een vrijwilliger van de voedselbank in Utrecht en merkte dat iedereen, van directeur tot stratenmaker, ermee te maken kan krijgen.



"Veel mensen die gebruik moeten gaan maken van de voedselbank schamen zich", zegt Margreet. "En dat begrijp ik ook wel. Je wilt toch liever zelf je broek op kunnen houden. Vrijwilliger Ronald van de voedselbank in Ondiep legde me uit dat gêne niet nodig is. Helaas kan het gebeuren dat je een tijd niet het hoofd boven water weet te houden. Ronald kent die situatie als geen ander, maar heeft zelf zijn zaakjes nu goed voor elkaar."



Soms is het ook heel schrijnend. Vooral als Margreet hoort dat er ook mensen zijn die bijna niet meer uit een situatie van armoede weten te komen. "Ik vind dat heel verdrietig. Vooral als je hoort dat het dan bijna altijd gaat om alleenstaande ouderen. Deze mensen werken meestal niet meer, dus er is ook geen kans meer dat er wél een keer voldoende geld is."



