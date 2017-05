In beeld: Dodenherdenking in onze provincie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 20:24 uur | update: 22:15 uur

Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 11) Utrecht Foto: Machteld Smits (Foto 2 van 11) Amersfoort Foto: RTV Utrecht (Foto 3 van 11) Veenendaal Foto: RTV Utrecht (Foto 4 van 11) Bunschoten-Spakenburg Foto: GinoPress (Foto 5 van 11) Baarn Foto: Caspar Huurdeman (Foto 6 van 11) Baarn Foto: Caspar Huurdeman (Foto 7 van 11) Woerden Foto: Woerden TV (Foto 8 van 11) Eemnes Foto: AS Media (Foto 9 van 11) Eemnes Foto: AS Media (Foto 10 van 11) Utrecht Foto: RTV Utrecht (Foto 11 van 11) ‹ ›

PROVINCIE UTRECHT - Vanavond om 20.00 uur zijn op veel plekken in onze provincie mensen samengekomen om twee minuten stil te zijn. De grootste herdenkingsplechtigheid was zoals ieder jaar op het Domplein in Utrecht.



De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen hield daar een toespraak. Hij benadrukte op het Utrechtse plein in zijn toespraak hoe dichtbij de oorlog is: ''We kennen de verhalen, van lang geleden. Of moeten we erkennen dat het hoe ernstig en afschuwelijk ook, verhalen zijn van alle tijden, dus ook van nu.''



Ook de Utrechtse verzetsstrijder Ernst Verloop was aanwezig bij de Dodenherdenking in Utrecht. Hij was 13 toen de oorlog begon en hielp als tiener in het verzet. Ook bij de wederopbouw was hij betrokken. Samen met de burgemeester legde hij een krans.



Een overzicht van alle herdenkingen die vanavond plaatsvonden vindt u hier.















