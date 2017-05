Utrechtse begraafplaats zoekt nabestaanden van oorlogsslachtoffers

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 17:25 uur | update: 17:26 uur

Foto: RTV Utrecht

- Kransen, het Wilhelmus en een defilé. Dat wordt vandaag in Nederland meerdere keren herhaalt. Vanavond om 20.00 uur klinkt er een stilte over het hele land, maar op begraafplaats St. Barbara is vanmorgen om 11.00 uur al stilgestaan bij de omgekomen oorlogsslachtoffers.



De vijftig Nederlandse gevallenen die zijn begraven op de Utrechtse begraafplaats zijn vandaag herdacht. Burgemeester Jan van Zanen legt één van de kransen tussen de rustplaatsen. Nadat het Wilhelmus in volle borst werd meegezongen, werd er zoals elk jaar een gedicht van Ellen Deckwitz voorgedragen.



Jaarlijks komen nabestaanden van deze vijftig oorlogsslachtoffers terug. "Het worden er langzaamaan wel minder. Er zijn nu voornamelijk nog kleinkinderen van de gevallenen", zegt Sjoerd Mevissen van het Comité 4-Mei-Herdenking. Dit is voor het comité ook een struikelblok. "Ieder jaar wordt er door een nabestaande een persoonlijk verhaal vertelt van één van de vijftig oorlogsslachtoffers. Het wordt steeds moeilijker om nabestaanden te vinden van één van de mensen wier verhaal nog niet vertelt is", zegt Mevissen.



Het comité zou dan ook graag met nabestaanden in contact komen die een mooi verhaal hebben over één van de gevallenen. Bent u een nabestaande en heeft u een verhaal dat volgend jaar vertelt zou kunnen worden? Stuur dan een mailtje naar: herdenkingerehofstbarbara@gmail.com.





