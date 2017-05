Gewonde bij brand in bedrijfspand Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 17:17 uur | update: 18:13 uur

NIEUWEGEIN - Bij een brand in een bedrijfspand in Nieuwegein is vanmiddag een persoon ernstig gewond geraakt.



De gewonde werd gevonden in een ruimte vol rook waar hennepplanten stonden. Volgens de brandweer is hij er slecht aan toe en hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Rond kwart voor vijf werd de brand gemeld. Toen de brandweer bij het pand aankwam, was er in en om het gebouw flink wat zwarte rook te zien. De brandhaard is inmiddels gevonden en het vuur is geblust. Wat er precies in brand heeft gestaan, is niet bekend.



Omdat in het pand verschillende organisaties zitten, is de brandweer nog altijd bezig om te kijken of iedereen echt buiten is. De politie gaat zodra de ruimte weer begaanbaar is onderzoek doen naar de hennepkwekerij.



