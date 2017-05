Woerden schrijft aan informateur Schippers

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 18:56 uur | update: 18:57 uur

Foto: ANP

WOERDEN - Woerden wil dat het nieuwe kabinet afziet van gas- en oliewinning rondom de gemeente. Dat staat in een brief die de burgemeester heeft gestuurd naar informateur Schippers.



Wethouder Haring heeft goede hoop dat het verzoek in Den Haag op de onderhandeltafel ligt. ''Op dit punt denk ik wel dat er wordt geluisterd dat er zeker met het kabinet dat gevormd lijkt te worden, dat duurzaamheid wel de aandacht krijgt. Maar juist waar het gaat om gebruik van de kleine velden, daar moeten we toch echt vanaf zien.''



De gemeente Woerden protesteert al jaren tegen de mogelijke grondstofboringen. Met de brief wil het college aangeven dat er zo snel mogelijk moet worden overgestapt op duurzame energie.





