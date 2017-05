Utrechtse wijk toneel van toneelstuk over de oorlog

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 19:15 uur | update: 19:15 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Dertien jongeren uit Utrecht en omgeving spelen vanavond en morgen de voorstelling Buiten Bereik. Het stuk gaat over de Tweede Wereldoorlog en voert het publiek langs verschillende locaties in de Utrechtse wijk Wittevrouwen.



In verschillende straten en hofjes spelen jongeren in de leeftijd 13 tot 20 jaar oud meerdere scènes. Daarnaast zijn op sommige locaties ingesproken geluidsfragmenten te horen. De voorstelling is opgebouwd uit verhalen uit de oorlog. Een aantal van deze verhalen heeft zich ook in de wijk afgespeeld, zoals een vliegtuigcrash in de wijk Wittevrouwen.



MEDIA

Het stuk Buiten Bereik gaat ook in op de invloed van nieuwsvoorziening, toen en nu. Krantenkoppen uit de tijd van de oorlog worden voorgelegd aan de toeschouwers. "Het leek me interessant hoe er in de tijd van de oorlog in de media over de oorlog gesproken werd", zegt Linda Bosch, de regisseur van het stuk. Volgens haar is het bijzonder hoe de krantenkoppen van toen kunnen terugslaan op het nu.



GESPREKKEN

De dertien Utrechtse acteurs hebben gesprekken gevoerd met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. De inhoud van die gesprekken zijn verwerkt in de voorstelling. Deze gesprekken hebbben veel indruk gemaakt op de jongeren. "Ik vind het eigenlijk best wel zielig wat die mensen hebben meegemaakt, en ik ben heel blij dat ik dat niet heb meegemaakt" zegt de 13-jarige Chaliyah Beersma.



INTERESSE

Volgens regisseur Bosch was het makkelijk om jongeren te vinden die wilden meewerken aan de voorstelling. "De dertien jongeren hebben zichzelf opgegeven. BIj de één was de reden dat hij of zij meer wilde weten over de oorlog. En anderen vinden theater weer heel leuk en de combinatie ervan sprak de jongeren aan."



De 17-jarige Patrick Messan woont pas anderhalf jaar in Nederland en wilde meer weten over de oorlog. "Ik vind het supervet omdat er dingen zijn die ik niet wist. En ik weet zeker dat er meer mensen zijn die die dingen niet weten."



De voorstelling begint en eindigt bij de Stadsschouwburg in Utrecht. Vanavond is uitverkocht, maar voor vrijdagmiddag zijn nog kaarten.





