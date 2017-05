Meer Woerdenaren naar voedselbank

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 19:31 uur | update: 19:32 uur

Foto: ANP

WOERDEN - In Woerden is het aantal gebruikers van de voedselbank fors toegenomen. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht.

Dat is opmerkelijk, omdat in de rest van de provincie het aantal juist daalt of stabiel is gebleven.



In Woerden zijn er afgelopen jaar dertig gezinnen bijgekomen. Dick van der Snoek, voorzitter van de Voedselbank in Woerden, heeft wel een verklaring voor die stijging: ''Ik denk dat het komt doordat de mensen te lang hebben gewacht met de instanties op te zoeken die doorverwijst naar de voedselbank. Dat de mensen gedacht hebben, ik kom er toch nog wel uit.''



Ook ziet de voedselbank in Woerden mensen terugkomen, die het zelfstandig toch niet redden.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht