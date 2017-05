Man maakt lelijke smak net na Dodenherdenking

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 21:52 uur | update: 21:52 uur

Foto: Michiel van Beers

WIJK BIJ DUURSTEDE - In Wijk bij Duurstede is donderdagavond kort na de Dodenherdenking een man hard ten val gekomen.



Iets na 20.00 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen dat de man erg ongelukkig onderuit was gegaan bij zijn woonboot langs het Inundatiekanaal. Daar lag hij onderaan de trap om van de woonboot de dijk op te komen.



In eerste instantie zag het er slecht uit en werd de traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niet te landen: de man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Waardoor de man ten val is gekomen is niet bekend.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht