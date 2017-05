Brandweer rukt uit voor verbrande stroomkabel in Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 07:54 uur | update: 07:54 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - De brandweer is vrijdagavond rond 23.40 uur uitgerukt voor een verbrande stroomkabel in de Sumatrastraat in Baarn. Stedin heeft de kabel gerepareerd.



In een huis werd door de bewoners ook een vreemde lucht geroken. De brandweer onderzocht of het om een gaslek ging, maar dat bleek niet het geval.



Onder de weg voor de woning was een kabel spontaan in brand gevlogen. De brandlucht kwam via het riool omhoog.



