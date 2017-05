Blaudzun en Kenny B op 25-ste editie van Bevrijdingsfestival

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 08:03 uur | update: 08:36 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Blaudzun, Kenny B en Remy van Kesteren staan vrijdag op het podium tijdens het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Het festival bestaat dit jaar 25 jaar.



In 1993 werd het eerste muziekfeest ter ere van de bevrijding in Nederland gehouden in de binnenstad. Een jaar later werd het idee in alle provincies ingevoerd.



In die tijd is veel veranderd, zegt Tineke Teerink van het festival. "Een paar jaar geleden stond Kensington bijvoorbeeld op een reatief klein podium. Dan zie je ook dat je een band in zijn beginjaren op zo'n klein podum kunt neerzetten en het daarna als grote headliner en grootste live-band op je festival hebt staan."



DROOG

Het is vandaag bewolkt, maar naar verwachting blijft het op de meeste plaatsen wel droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten.



De eerste acts beginnen vanmiddag op 12 uur in park Transwijk.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht