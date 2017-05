Inbrekers gooien spullen uit raam bij achtervolging in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 09:19 uur | update: 09:27 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOOORT - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier inbrekers opgepakt in Amersfoort. Dat gebeurde na een achtervolging.



Rond 2.30 uur zagen politieagenten op de Vlasakkerweg een auto met gedoofde lichten rijden. Het voertuig kreeg een stopteken, waarna de bestuurder er vandoor ging.



Er ontstond een achtervolging waarbij de inzittenden van de auto spullen naar buiten gooiden. De achtervolging eindigde vlakbij de tunnel op de afrit A28 toen de bestuurder van de auto zijn banden stuk reed.



INGESLAGEN RUIT

De vier mannen (16, 17,18 en 19 jaar oud uit Amersfoort) die in de auto zaten werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Op de gereden route troffen agenten inbrekerswerktuigen aan en na onderzoek werd er bij een bedrijf op de Utrechtseweg een ingeslagen ruit ontdekt.



De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht