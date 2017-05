Geen treinen tussen Breukelen en Amsterdam

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 09:31 uur | update: 09:39 uur

Foto: Google Street View

BREUKELEN - Wie met de trein vanaf station Breukelen naar Amsterdam wil of andersom, is ruim een uur langer onderweg. Dat meldt de NS.



Oorzaak is een voorwerp in de bovenleiding. Reizigers moeten daardoor met de bus. Aangeraden wordt ook om de metro tussen station Amstel, Bijlmer Arena en Holendrecht te nemen in plaats van de trein.



Het duurt naar verwachting nog zeker tot 11.00 uur totdat het probleem verholpen is.



