Omroepen starten onderzoek naar internetoplichting

PROVINCIE UTRECHT - De regionale omroepen en de NOS starten samen een groot onderzoek naar internetoplichting. Via een enquête kunnen slachtoffers aangeven hoe ze zijn opgelicht, of ze aangifte hebben gedaan en wat er met de aangifte is gebeurd. De omroepen hopen zo een beeld te krijgen van hoe internetoplichting in zijn werk gaat en in hoeverre er ook iets aan gedaan wordt.



Bij internetoplichting gaat het om alle aan- of verkopen van goederen of diensten via sites als Marktplaats en Ebay of via webwinkels. Zo kan het gebeuren dat verkopers niet betaald krijgen of dat producten na betaling niet worden geleverd.



IPHONE 7

Zoiets overkwam Ruben Elands uit De Bilt afgelopen november. Hij verkocht via Marktplaats een nieuwe iPhone 7. De koper maakte in het bijzijn van Ruben 700 euro over naar zijn rekening via de app van de ING-bank. Achteraf kwam de betaling niet aan en bleek de betaling via een nep-app te zijn gedaan.



Ruben hield aan de transactie een zuur gevoel over. "Het was een jongen van mijn leeftijd. Hij zei dat hij ook rechten studeerde aan de Hogeschool Utrecht, ik doe bedrijfskunde dus dat is een andere faculteit. Al met al kwam hij betrouwbaar over."



EGYPTE

Hij had het adres en het telefoonnummer van de koper, maar het adres bleek niet te bestaan en het telefoonnummer bleek geregistreerd te staan in Egypte. De zaak van Ruben is maar één voorbeeld uit een lange reeks oplichtingszaken. Via deze link kunnen ook andere slachtoffers van internetoplichting hun verhaal kwijt. Over enkele weken publiceren de omroepen over de uitkomsten van het onderzoek.



De politie roept slachtoffers op altijd waakzaam te zijn bij internetaankopen. Op een speciale pagina op politie.nl staan tips om oplichting te voorkomen.



