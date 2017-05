Domtoren populair op Instagram

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 10:38 uur | update: 10:42 uur

Foto: Toerisme Utrecht

UTRECHT - Gebruikers van de app Instagram maken relatief vaak een foto van de Domtoren. De toren staat op plek 6 van de meest gefotografeerde locaties in Nederland.



Ruim 20.000 mensen gaven hun foto de tag "Domtoren", meldt Travelbird.nl. Ook de Oudegracht komt dankzij 18.000 foto's in de top 10 voor.



De Efteling blijkt met 228.000 foto's in Nederland het meest populair op Instagram. Wereldwijd is dat Disneyland in CaliforniŽ. Daarvan staan ruim 14 miljoen foto's op de foto-app.



